فيديو.. طلاب الثانوية العامة: امتحان العربى سهل وشاومينج بيضللنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر طلاب الثانوية العامة عن فرحتهم بامتحانات الثانوية العامة مادة اللغة العربية, وقالوا إنها امتحانات سهلة، كما نفوا تسريب امتحان مادة اللغة العربية.

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