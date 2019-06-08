لطلبة الثانوية العامة.. احرص على تناول البطيخ لمنع العطش أثناء الامتحانات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لطلبة الثانوية العامة، ولمحاربة العطش فى الجو الحار تناول البطيخ لأنه يتمتع بعدد كبير من الفوائد الصحية، فحاول أن تتناوله مع وجبة العشاء، لمنع العطش صباحا أثناء وجودك فى لجنة الامتحان.



يحتوى على نسبة كبيرة من الماء

حيث يحتوي البطيخ على 92 %من الماء، كما يحتوى على كمية جيدة من فيتامين "أ"وفيتامين "C "، ومضادات الأكسدة، والأحماض الأمينية، ويقال إنه كلما نضج البطيخ، كلما ارتفع مستويات اللايكوبين وبيتا كاروتين.

وفقًا لدراسة في مجلة Chromatography، يحتوى الجزء الأبيض الموجود بالقرب من قشرة البطيخ على مزيد من السترولين، وهو حمض أميني، هذه الأحماض الأمينية يحسن الدورة الدموية في القلب، وبالتالي تعزيز صحة القلب.

كما تحتوى بذور البطيخ على العديد من الفوائد الصحية العديدة، مثل الماغنيسيوم، والبروتين والدهون الصحية، وفيتامين ب.



يحتوى على نسبة كبيرة من الاليااف

الفوائد الصحية للبطيخ :1. يمنع السرطان ..

يحتوي البطيخ على اللايكوبين الذي يرتبط بالوقاية من سرطانات الجهاز الهضمي، اللايكوبين يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

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2. يحسن صحة العين..

اللايكوبين يحمي العينين من الالتهابات والأضرار التأكسدية، إنه يعمل كمركب مضاد للالتهابات ومضاد للأكسدة.

4. يقلل من وجع العضلات البطيخ..

يقلل من وجع العضلات بسبب ارتفاع محتوى السترول، يقال إن شرب عصير البطيخ يقلل من وجع العضلات، ويحسن الدورة الدموية لدى الرياضيين.

5. يمنع الربو..

البطيخ هو مصدر ممتاز لفيتامين C، مما يقلل من خطر الإصابة بالربو، وقد أظهرت الدراسات أن فيتامين C له خصائص مضادة للالتهابات، ومضادة للأكسدة، لدى الشخص المصاب بالربو مستويات منخفضة من فيتامين C في الجسم، وهذا هو السبب في أنه يعاني من أعراض الربو.

6. يحسن الهضم..

يحتوى البطيخ على كمية جيدة من الألياف، مما يشجع على جهاز الهضمي صحي، ويبقي على حركات الأمعاء منتظمة.



البطيخ وفوائده

7. يقلل الالتهاب..

يساعد محتوى اللايكوبين العالي، وفيتامين C في البطيخ فى تقليل الالتهاب والأضرار المؤكسدة. أظهرت دراسة أن تناول الفواكه الغنية بالليكوبين وفيتامين C، يقلل من مستويات الالتهاب في الجسم.

8. يرطب الجسم..

بما أن البطيخ يحتوي على نسبة عالية من الماء، فإنه سيحافظ على رطوبة جسمك، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة.



للبطيخ فوائد عديدة .. تعرف عليها

9. يعزز صحة الجلد والشعر..

فيتامين C وفيتامين A في البطيخ مفيد لصحة الجلد والشعر، فيتامين C ضروري لصنع الكولاجين ، وهو بروتين يبقي بشرتك ناعمة وشعرك قويًا. فيتامين (أ) يساعد على الحفاظ على بشرة صحية عن طريق إصلاح خلايا الجلد.