شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب رئيسية لجنون أسعار الليمون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الليمون، التى تتراوح بين 80 و100 جنيه بالأسواق، أرجع عدد من الخبراء بالزراعة، ذلك إلى عدة أسباب رئيسية، هى:

1- قلة الكميات المتاحة بالأسواق من الليمون، نتيجة الفصل بين موسم الشتاء والصيف.

2- المساحات المنزرعة بالليمون لا تتعدى نسبتها 10% من أشجار الموالح الأخرى.

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3- يخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية، وانخفاض أسعاره مقارنة بتكاليفه.

4- قطف بعض المزارعين للثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج.