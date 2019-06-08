شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب رئيسية لجنون أسعار الليمون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالتزامن مع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الليمون، التى تتراوح بين 80 و100 جنيه بالأسواق، أرجع عدد من الخبراء بالزراعة، ذلك إلى عدة أسباب رئيسية، هى:
1- قلة الكميات المتاحة بالأسواق من الليمون، نتيجة الفصل بين موسم الشتاء والصيف.
2- المساحات المنزرعة بالليمون لا تتعدى نسبتها 10% من أشجار الموالح الأخرى.
3- يخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية، وانخفاض أسعاره مقارنة بتكاليفه.
4- قطف بعض المزارعين للثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج.
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