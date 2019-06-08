بالصور.. حارس ريال مدريد يصل الغردقة لتنشيط السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلن كامل أبوعلي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وصول كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، إلى مدينة الغردقة اليوم السبت، موضحا أنه يقضي إجازته لمدة 5 أيام حيث يحل ضيفا لقضاء عطلته السنوية في مصر.
وقال أبوعلي لمصراوي، اليوم، إن الرحلة تستمر لمدة 5 أيام في البحر الأحمر وخاصة مدينة الغردقة يقضي خلالها "نافاس" برنامجًا ترفيهياً، فيزور جزر البحر الأحمر والجبال والشواطئ وسهل حشيش وبعض المناطق الأخرى بالمدينة للاستمتاع بالحياة في البحر الأحمر، لافتا إلى أنه سيرافقه في رحلته.
كان نافاس وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي، برفقة أسرته ومجموعة من أصدقائه فى رحلة تستغرق أسبوعًا لتنشيط السياحة في مصر، حيث قضى يومين بالقاهرة زار خلالهما المتحف المصري وأهرامات الجيزة بجانب أحياء القاهرة القديمة.
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