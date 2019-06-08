الرئيس السيسي يستقبل نظيره الإريتري بقصر الاتحادية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمي بعزف السلام الوطني للبلدين، ثم استعرض الرئيسان حرس الشرف الجمهوري.

وقام الرئيس السيسي بمصافحة الوفد الإريتري المصاحب للرئيس أسياس.