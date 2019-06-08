تأييد إعدام متهم والسجن 15 سنة لآخرين في قضية "أوسيم الإرهابية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعون المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية أوسيم الإرهابية".

وأيدت محكمة النقض الإعدام بحق المتهم "بكر أبو جبل"، وخففت حكمًا من الإعدام للسجن 15 سنة لمتهم آخر.

واستبدلت المحكمة عقوبة السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، إضافة إلى تأييد السجن 15 سنة لـ12 متهمًا.

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وكانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب.

وأسند لهم أيضًا، المشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، ووجهت للمتهمين الثامن والتاسع تهم حيازة الأسلحة والذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي والذي لم يتم لسبب لا دخل لهم به، بالإضافة إلى أنهم قاموا بتهديد المجني عليهم أهالي منطقة "أوسيم" عبر زرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" فضلًا عن اتهام المتهمين السابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بوضع عبوة مماثلة أمام مبنى شركة الكهرباء بالمنطقة.

واستهداف منزل المستشار فتحي البيومي، على خلفية حكم البراءة الذي شارك في إصداره لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي أيقنوا تواجده بالمنزل خلله إلا أنه لم ينجح مخططهم لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، بإعدام 4 متهمين 2غيابيا و2 حضوريا، ومعاقبة 12 متهما ( غيابيا) بالسجن المؤبد (25 عاما)، والسجن 15 عاما بحق 14 حضوري إثر إدانتهم بمحاولة اغتيال قاضٍ، والانضمام لخلية أوسيم الإرهابية.