الدفاع في قضية "اقتحام السجون": التعديات على سيناء حدثت من عناصر مصرية قبل جمعة الغضب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، استكمال مرافعة دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، المُتهم فيها محمد مرسي وآخرين.

وأشار المحامي علم الدين، خلال مرافعته أمام محكمة الجنايات، إلى استحالة تصور حصول الاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة نظرًا لاستحالة تصور علم المتهمين بالجرائم المعينة الواردة بأمر الإحالة والمساعدة في ارتكابها نظرا لكونهم جميعا كانوا مقيدي الحرية قبل وأثناء وقوعها.

وأوضح محامي المتهمين بأن أوراق القضية تخلو من الدليل على صحة وقوع اقتحام للحدود الشرقية للبلاد واحتلال الشريط الحدودي من الناحية الشرقية بطول ستين كيلو متر، وانعدام دليل اسناد الاشتراك في شيء من ذلك للمتهمين، وذلك نظرا لاستمرارية مظاهر سيادة الدولة المصرية على كامل أرض محافظة شمال سيناء والحدود الشرقية للبلاد، وعدم انقطاع تلك السيادة مطلقا.

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وأكد علم الدين، بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجرائم الواردة بأمر الإحالة والتي تعد مساسًا باستقلال البلاد، وسلامة أراضيها واختراق حدودها واحتلال جزء منها، وعدم صحة اسنادها لأي من المتهمين وذلك تأسيسا على ما جاء بتقرير عمليات الإدارة العامة للأمن المركزي بسيناء، والمرسل منها إلى محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية أثناء نظرها القضية رقم 338 لسنة 2013 جنح مستأنف الإسماعيلية والمضمومة بأوراق القضية المنظورة.

وتابع المحامي بأن كافة التعديات التي شهدتها محافظة شمال سيناء وقعت من عناصر مصرية أيام 25 ، 26 ،27 يناير 2011 أي قبل حصول التسلل المزعوم من العناصر الأجنبية بتاريخ 28 يناير 2011 والمعروف بـ"جمعة الغضب" بحسب تحريات الأمن الوطني، أو 29 يناير 2011 بحسب تحريات المخابرات العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.