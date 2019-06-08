أخبار مصر | "الخليج 365" تنشر فروع شركة تساهيل للبصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنشر فروع شركة تساهيل للبصمة الحيوية لحجاج الجمعيات الأهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن لموسم حج 1440هـ/2019م اعتباراً من الأحد الموافق 9/6/2019م، حتى الخميس الموافق 13/6/2019م، وذلك في ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودي والتي تقتضي ضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضي.

‎وفي إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة فقد تم وضع جدول زمنى للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات وإخطار مديريات التضامن الإجتماعي لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.

‎وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سوف يتم الحصول على البصمة من كافة المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عاما والتسجيل مجاناً دون تسديد أي رسوم كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم إنتهاء الحجاج من تسجيل البصمة.

ومن المقرر أن يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج الى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية السعودية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.

من جانبه تنشر الخليج 365 فروع شركة تساهيل للبصمة الحيوية على مستوى المحافظات والجدول الزمني لها منعاً للتكدس، كالتالي:

محافظة دمياط : فرع دمياط يوم الأحد والإثنين 9و10/6/2019

آخر كورنيش النيل - بعد الشارع الحربي - بجوار بنك عودة

محافظة بنى سويف: فرع بنى سويف يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

برج الصفا و المروة - شارع بورسعيد - أعلى مطعم كنتاكى بنى سويف

محافظة أسيوط : فرع أسيوط يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء 9و10و11و12/6/2019

الوطنية مول– شارع الجمهورية – أسيوط

محافظة الإسكندرية : فرع الإسكندرية يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

كوبرى 14 مايو بجوار نادى النصر برج سموحة جراند . سموحة الإسكندرية

محافظة البحيرة : فرع البحيرة يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 9و10و11و12و13/6/2019

بلازا مول – تقاطع شارع الجمهورية مع شارع عبد السلام الشاذلى دمنهور

محافظة الجيزة : 1- فرع أكتوبر يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

دولفين مول – الدور الأول – السادس من أكتوبر

2- فرع الهرم يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

85 شارع ترعة الزمر بجوار خير زمان - الهرم الجيزة

محافظة الفيوم : فرع الفيوم يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

شارع النبوي المهندس - بجوارفرع اورنج - ميدان المسله

محافظة القاهرة :1- فرع شيراتون يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 9و10و11و12و13/6/2019

القطعة 25 طريق الأوتوستراد مساكن شيراتون - مصر الجديدة أعلى معرض بى أوتو لتجارة السيارات

2- فرع المنيل يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 9و10و11و12و13/6/2019

مبنى سرايا الروضة 61 شارع عبد العزيز آل سعود المنيل القاهرة

محافظة القليوبية : فرع القليوبية يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 9و10و11و12و13/6/2019

الشارع الجديد - أمام مجمع الصوالحه الإسلامى- شبرا الخيمة

محافظة المنيا : فرع المنيا يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء 9و10و11و12/6/2019

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6 ميدان ناصر أرض السلطان مبنى المهندس سامى المنيا

محافظة مرسى مطروح : فرع مطروح يوم الأحد 9/6/2019

مبنى المهندس جلال من شارع رقم 80 متفرع من علم الروم الفيروز مرسى مطروح

محافظة الدقهلية : فرع المنصورة يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 9و10و11و12و13/6/2019

داون تاون مول -أمام استاد المنصورة الدقهلية

محافظة كفر الشيخ : فرع كفر الشيخ يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

شارع الخلفاء الراشدين -امام مصرف ابوظبى

محافظة الإسماعيلية : فرع الإسماعيلية يوم الأحد 9/6/2019

برج الماسه - شارع سيناء - ميدان الممر - عريشية مصر

محافظة بورسعيد : فرع بورسعيد يوم الأحد 9/6/2019

مبنى الرقابة الإدارية بورسعيد

محافظة المنوفية : فرع المنوفية يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

79 شارع زكى شبانه – أمام المستشفى العسكرى

محافظة الغربية : فرع طنطا يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

شارع أبو بكر الصديق وشارع المأمون البحرى على التقاطع مع النحاس والفتح طنطا الغربية

محافظة السويس: فرع السويس يوم الأحد 9/6/2019

قطاع رقم 40 حى المحروسة برج السعد بأبراج المحروسة السويس

محافظة سوهاج : فرع سوهاج يوم الأحد والأثنين والثلاثاء والأربعاء 9و10و11و12/6/2019

33 شارع الجمهورية سوهاج

محافظة قنا : فرع قنا يوم الأحد والأثنين والثلاثاء 9و10و11/6/2019

شارع النساجون الشرقيون قنا

محافظة الأقصر: فرع قنا يوم الثلاثاء والأربعاء 11و12/6/2019

شارع النساجون الشرقيون قنا

محافظة البحر الأحمر: فرع قنا يوم الأربعاء والخميس 12و13/6/2019

شارع النساجون الشرقيون قنا

محافظة أسيوط : فرع أسيوط يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء 9و10و11و12/6/2019

الوطنية مول– شارع الجمهورية – أسيوط

محافظة الوادى الجديد : فرع أسيوط يوم الأربعاء 12/6/2019

الوطنية مول– شارع الجمهورية – أسيوط.