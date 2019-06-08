أخبار مصر | "البيطريين" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء وتدعو الفرعيات للمشاركة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البيطريين" تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث أزمة قانون هيئة الدواء وتدعو الفرعيات للمشاركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة، غدا الأحد، 9 يونيه 2019، وذلك لبحث أزمة قانون هيئة الدواء، والذى تقدمت به وزارة الصحة لمجلس النواب، قبل إجازة عيد الفطر، ومن المقرر أن يتم مناقشته بالمجلس خلال يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح العامرى، في بيان له، أنه وجه الدعوة لحضور الاجتماع، بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، لكافة رؤساء النقابات الفرعية، لبحث الأزمة، والمشاركة فى القرارات التى من المنتظر أن تصدر عن الاجتماع، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، رفض النقابة لمشروع القانون المُقدم تماما، نظرا لإسقاطه العديد من حقوق الأطباء البيطريين، ونقل اختصاصات من هية الخدمات البيطرية، ووزارة الزراعة، لهيئة الدواء، وتعمد عدم وجود تمثيل للأطباء البيطريين بتشكيل الهيئة.