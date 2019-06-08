أخبار مصر | غدًا.. البرلمان يصوت على مشروعي قوانين بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. البرلمان يصوت على مشروعي قوانين بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ومشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية.

ويناقش البرلمان، 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب أبرزهم ما تقدم به النائب ثروت سويلم وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مكاتب التأمينات والمعاشات بالمحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء قصور الثقافة في المحافظات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إنشاء المستشفيات وعيادات التأمين الصحي بكافة المحافظات.

كما تناقش الجلسة، طلب النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الموظفين بمكاتب الشهر العقاري، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسعير المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة طلب النائب علاء عابد وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع المعاناة عن كبار السن في عيادات التأمين الصحي، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن استغلال الطاقة الخضراء، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تيسير عمل قطاع النقل والشحن البحري.