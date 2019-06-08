أخبار مصر | رسميا.. "النقل" تعلن موعد فتح محطات مترو هارون ونادي الشمس وألف مسكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. "النقل" تعلن موعد فتح محطات مترو هارون ونادي الشمس وألف مسكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة النقل، أنه سيتم فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب وذلك بدءا من السبت الموافق ١٥ / ٦ / ٢٠١٩ وخاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب والتي شهدت نهو كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات وذلك في محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن).

وأكدت الوزراة أن فترة التشغيل التجريبي بالركاب هي فترة تمهيدية قبل التشغيل والافتتاح الرسمي للمحطات، مشيرة إلى أن هذه الفترة تأتي بعد اتخاذ كافة عناصر السلامة والأمان للجمهور وليكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة وكذلك تسهيل تنقل الجماهيرالى ستادي 30 يونيو و السلام بالاضافة الى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الاول والثاني الى الخط الثالث الى ستاد القاهرة الدولي

وأشارت الوزارة إلى أنه جاري العمل بمحطة هليوبليس والتي سيعبرها القطار والتى تعتبر من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط وإفريقيا حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنا مع احتفالات أكتوبر القادم، كما سيتم نهو محطات النزهة ١و٢ وهشام بركات ديسمبر هذا العام على أن يتم نهو كافة محطات الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور ابريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.

ولفتت إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة حيث أن كل محطاته وقطاراته مكيفة وزمن التقاطر به اقل من الخطين الاول والثاني وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.