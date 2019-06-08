أخبار مصر | "الأوقاف" تحيل مقيم شعائر بإدارة السيدة زينب إلى التحقيقات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تحيل مقيم شعائر بإدارة السيدة زينب إلى التحقيقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، وقف محمد السيد حامد ناصف مقيم شعائر بمسجد الخضري بإدارة أوقاف السيدة زينب بمديرية أوقاف القاهرة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، وذلك لإخلاله بواجبه الوظيفي مع إحالته وجميع العاملين بالمسجد للتحقيق بديوان عام الوزارة.

من ناحية أخرى قررت الوزارة أن تكون خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان شهادة النبي "صلى الله عليه وسلم"؛ لأصحابه، وبيان فضلهم، والدروس المستفادة من ذلك.