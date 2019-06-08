أخبار مصر | "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "شهادة النبي لأصحابه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "شهادة النبي لأصحابه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت وزارة الأوقاف، أن تكون خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان شهادة النبي "صلى الله عليه وسلم"؛ لأصحابه، وبيان فضلهم، والدروس المستفادة من ذلك.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن الهدف من الخطبة هو بيان مكانة وفضل ومنزلة الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم)، وإبراز جوانب من عطائهم لدين الله، وبيان كيف كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعاملهم ويعاملونه، وإلى أي مدى كان (صلى الله عليه وسلم) يحبهم ويحبونه، ومدى إخلاصهم لله ورسوله، ومدى بذلهم وعطائهم وتضحياتهم وإيثارهم وكريم أخلاقهم، والدروس المستفادة من ذلك، بما يعزز دور القدوة ويرسخ منظومة القيم النبيلة في المجتمع بصفة عامة ولدى النشء والشباب بصفة خاصة.