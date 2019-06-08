مصر | إزالة 22 كشك غير مرخص بشارع عثمان محرم بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إزالة 22 كشك غير مرخص بشارع عثمان محرم بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم دائرة قسم شرطة الطالبية.

وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير المباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق

عن ضبط 70 كرسي متنوع- 4 استاند – 125 ترابيزة – 6 شمسية – 82 فاكهه – 7 ميزان متنوع – 35 ثلاجه – 55 شمسية – 11 عربة فول – 2 إسطوانة – 34 عربة يد – 110 إعلان بدون ترخيص – 35 تابلوه خشب -75 أوتاد حديدية – 10 باب حديد – 5 سماعة كبيرة – 112 عرق خشبى – 22 إزالة كشك بدون ترخيص – 220 طن رفع قمامة وبلغ الإجمالي 157 حالة تعديات على الطريق العام.

وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 2 سلاح ناري – ضبط واحضار – قضية مخدرات – 2 سلاح ابيض –جناية – 3 مستأنف – 10 جزئي – 5 غرامات وبلغ الإجمالي 26 قضية مخالفة. ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبولة، وجارٍ الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.