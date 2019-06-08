مصر | رفع جلسة محاكمة المعزول وقيادات الجماعة بـ "اقتحام الحدود الشرقية" للقرار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفع جلسة محاكمة المعزول وقيادات الجماعة بـ "اقتحام الحدود الشرقية" للقرار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير؟، وذلك للمداولة وإصدار القرار.

وذلك بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع إلي المرافعة الختامية للمحامي علاء علم الدين الحاضر للدفاع عن كل من محمد بديع عبد المجيد سامي "مرشد جماعة الإخوان المسلمين" والقياديين بالجماعة صفوة حمودة حجازي رمضان وعصام الدين محمد حسين العريان وصبحي صالح موسى أبو عاصي وحمدي حسن علي إبراهيم.

والذي كان قد طالب ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة بناء علي 34 دفعاً قانونيا قدمهم للمحكمة في مذكرته الختامية.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.