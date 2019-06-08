مصر | الدفاع بـ "اقتحام الحدود الشرقية": الدعوى المدنية تعطل الفصل في القضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ "اقتحام الحدود الشرقية": الدعوى المدنية تعطل الفصل في القضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة من الاستماع إلي مرافعة علاء علم الدين المحامي في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير .

حيث قال علم الدين في الدفع الثالث والثلاثون بخصوص الدعوى المدنية المقامة من هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لوزارة الداخلية، نطلب الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها مصروفاتها تأسيسا على انتفاء مسئولية المتهمين .

كما طالب بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة لأنها غير صالحة للفصل فيها بحالتها ويترتب على نظرها تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية للأسباب التي سوف يبديها الدفاع في مرافعته وأخصها طلب الدفاع ندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص أسس تقدير اللجنة المشكلة من مصلحة السجون لقيمة التلفيات وكذا بحث أوجه الاعتراض على التقدير والتي سوف يبديها الدفاع .

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وأكد الدفاع في الدفع الرابع والثلاثون والأخير علي عدم انعقاد الخصومة في خصوص الدعوى المدنية المقامة من الأستاذ عاصم عمر محمد قنديل المحامي وذلك لعدم إعلان صحيفتها ولا تقديمها ولا سداد رسمها عملا بالمواد 63 ، 67 ، 68 ، 82 من قانون المرافعات .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.