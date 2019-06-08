مصر | متهم يلقي مياه النار على خصمه أثناء ترحيله من محكمة مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متهم يلقي مياه النار على خصمه أثناء ترحيله من محكمة مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت محكمة مدينة نصر المنعقدة بالحي السابع حادث مروع أثناء ترحيل عدد من المتهمين لسجن الاستئناف بعد أن قام أحد المتهمين بإلقاء "ماء النار" على خصمه في إحدى القضايا مما أسفر عن إصابة ضابط وأمين شرطة بإصابات بالغة.

كشفت التحريات الأولية قيام المتهم بإلقاء ماء نار علي خصمه للانتقام منه بعد صدور حكم عليهما بالسجن في إحدى قضايا النصب فأصاب ضابط وأمين شرطة باصابات بالغة في الذراع بينما أصاب خصمه بإصابات خطيرة في الظهر وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم والسيطرة عليه.

باشرت النيابة التحقيقات وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.