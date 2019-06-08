شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين تستغيث بوزير التعليم: «ملحقتش اكتب التعبير بسبب خطأ المراقب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاثت طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة محمد حسن حسنين، بوزير التعليم الدكتور طارق شوقي، للتحقيق فيما وصفته بالظلم الذي تعرضت له في لجنة الامتحانات بسبب تأخر المراقب في تسليمها نموذج الأسئلة الخاص بامتحان اللغة العربية، الأمر الذي أدى إلى تأخرها أكثر من ساعة كاملة بعد أن قدم لها نموذج «ج» بينما مخصص لها نموذج «د»، وأدى ذلك إلى عدم استطاعتها كتابة موضوع التعبير وفقدان درجاتها.

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وأصيبت والدتها وتدعى مي زكريا وتعمل معلمة بالتربية والتعليم بالاغماء فور علمها بالواقعة، وانهارت الطالبة ياسمين، بينما قدم والدها عبداللطيف عبداللطيف ويعمل موظفا استغاثة عاجلة للوزير، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة.

وقال عادل توحيد، رئيس مجلس أمناء منطقة الجنوب بالإسماعيلية، إنه سيجري رفع مذكرة بالواقعة لمدير عام التعليم بالإسماعيلية، د. خالد خلف قبيصي، للتحقيق فيها، مشددًا على حق الطالبة في التحقيق ومعاقبة المسؤول عن الخطأ وإعادة الامتحان.

من جانبه طلب محمود الكيلاني، المتحدث الرسمي للتربية والتعليم بالإسماعيلية، من ولي أمر الطالبة تقديم شكوى رسمية للتحقيق في الواقعة، مؤكدًا أنه لم يرد إلى غرفة العمليات أي شكوى في اليوم الأول.

شهادة الأعدادية للطالبة ياسمين بالأسماعلية