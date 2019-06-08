شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق رسميا على قرض «مصرف بحر البقر» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، السبت، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 507 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي الانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع انشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر. وجاءت الاتفاقية بمبلغ 70 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018.

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