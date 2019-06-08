شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري فرع القاهرة لمدة ٤ سنوات. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر السبت.

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