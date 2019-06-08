شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» عن أول أيام الثانوية: سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت إمتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، صباح اليوم، حيث أدى 615348 طالب وطالبة الإمتحان في مادة اللغة العربية (الفترة الأولى) داخل 1817 لجنة إمتحانية على مستوى الجمهورية.

وأدى الطلاب خلال الفترة الثانية الإمتحان في مادة التربية الدينية الإسلامية بإجمالي 563691 طالب وطالبة، وفي مادة التربية الدينية المسيحية بإجمالي عدد 37065 طالب وطالبة.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للإمتحانات ونائب رئيس عام الإمتحان، إن جميع مراحل العمل بإمتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الإمتحان ثم لجان سير الإمتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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وأضاف أن أجواء الإمتحان خلال اليوم الأول سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الإمتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الإمتحان بالإطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الإمتحانية بالمحافظات.

وتلقت غرفة العمليات عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدة حالات غش بإستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، وإدارة ساقلته التعليمية وإدارة البلينا بمحافظة سوهاج، وإدارة دمياط الجديدة التعليمية بمحافظة دمياط، إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، وإدارة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، وإدارة أبو تيج التعليمية بمحافظة أسيوط، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ قيام بعض الطلاب بمدرسة الشهيد مقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية للبنين بإحداث شغب أثناء انعقاد امتحان اللغة العربية داخل اللجنة ومحاولة الغش باستخدام الهاتف المحمول، وتم استدعاء الشرطة وضبط الطلاب (ط.ر.ع) و(ع.م.ع) و(غ.م.أ.م) وعمل محضر إثبات حالة بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن يوم الاثنين الموافق 10/6/2019 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية بأداء الامتحان في مادتي الإقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد (595344) طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأحد الموافق 9/6/2019 الامتحان في مادة (اللغة العربية – الورقة الثانية).