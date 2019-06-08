شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت إضافي» لـ4 لجان بالثانوية في المنيا بعد تأخر الأسئلة.. والمحافظ يطلب التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح محمد عزب، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أنه تم إعطاء طلاب أربعة لجان من لجان الثانوية العامة وقت إضافي لمدة تتراوح من 5 إلى 15 دقيقة، بعد تأخر توزيع أوراق أسئلة مادة اللغة العربية عليهم لعدة دقائق، مشيرًا إلى أن منح الوقت الإضافي جاء لضمان عدم تعطل مصلحة الطلاب وأداء الامتحان كاملًا.

من جانبه، كلف اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وكيل وزارة التربية والتعليم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية في واقعة تأخر توزيع أوراق الأسئلة في اللجان الـ4.

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وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة لسير الإمتحانات، للحيلولة دون وقوع مثل هذه المواقف مرة أخرى، مؤكدا على أنه لا تهاون في أية أوجه قصور أوإهمال يتسبب في عدم خروج الإمتحانات بالشكل اللائق.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بإطلاعه على مدار الساعة بأية مستجدات قد تطرأ لسرعة تلافي وحل المشكلات.

وكان المحافظ قد تفقد صباح اليوم السبت، عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة، حيث تابع انتظام سير الامتحانات، في يومها الاول للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها.