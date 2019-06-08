شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة في المحافظات.. ارتياح بين الطلاب لسهولة اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة، السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأعرب الطلاب عن ارتياحهم لسهولة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ولم تتلق غرف عمليات مديريات التعليم أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو ما يعطل سير الامتحانات.

في الجيزة، قال أشرف سلومة، مدير إدارة ٦ أكتوبر التعليمية، إن غرفة عمليات المتابعة المركزية لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات، مشيرًا إلى أنه تم التنبه على المراقبين ورؤساء اللجان بالمرونة في دخول الطلاب والسماح بدخول من يتأخر لظروف قهرية.

وفي الإسكندرية، قال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بمقر المديرية والغرف الفرعية الثمانية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بصعوبة امتحان اللغة العربية أو التأمين وفتح اللجان في مواعيدها.

وفي الدقهلية، عبر طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم وسعادتهم عقب انتهاء امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الوقت كان مناسبًا لعدد الأسئلة، ولا يخرج عن المنهج.

اُصيب الطالب «محمود .أ .ع»، 17 سنة بمدرسة بطره الثانوية بنين التابعة لإدارة طلخا التعليمية، بجرح قطعي بالشفة أثناء أداء امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة، إثر سقوط مروحة السقف أثناء أداء الامتحان، وتم نقله إلى مستشفى شربين العام لتلقى العلاج.

واُصيبت 3 طالبات بحالات إغماء أثناء أداء الإمتحان داخل اللجان وتم نقل 2 منهما للمستشفى لتلقى العلاج، وتم نقل «سماح. س. ع» بلجنة مدرسة أحمد لطفى السيد بالسنبلاوين إلى مستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج، وتم نقل الطالبة «آيه. م. ش» ١٧ سنة بلجنة مدرسة اللاوندى الإعدادية بأجا إلى مستشفى أجا، كما أصيبت الطالبة «دينا. ح. م» بلجنة مدرسة الثانويه بنات بشربين بحالة اغماء وتم إسعافها بالمدرسة بعد رفضها الذهاب للمستشفى.

وفي البحيرة، أصيبت 7 طالبات بتشنجات عصبية أثناء امتحان اللغة العربية، وتم نقلهن إلى المستشفيات.

وقال الدكتور يسرى بيومى، وكيل وزارة الصحة، إن سيارات الإسعاف نقلت 7 طالبات إلى المستشفيات عقب إصابتهن بتشنجات عصبية، بينهم 4 طالبات بلجان إدارة كوم حمادة وطالبيتن بلجان إدارة أبوحمص وطالبة بلجان إدارة ادكو، وتلقين العلاج وغادرن المستشفيات.

وأكد عدد من الطلاب أن الإمتحان في مستوى الطالب المتوسط، وتوجد بعض الجزئيات للطلاب المتميزين في النحو والنصوص.

وفي الشرقية، سادت حالة من الارتياح بين الطلاب عقب أداء امتحان اللغة العربية معربين عن سعادتهم بسهولة الامتحان.

وتفقد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، غرفة عمليات امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة بمقر مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير اليوم الأول للإمتحانات.

وتوفيت الطالبة «أ. م. م» بالصف الثالث الثانوى، مساء أمس الأول إثر تناولها أدوية للعلاج من حالة مغض شديد وآلام في البطن، شعرت بها أثناء مراجعتها لدروسها ليلة الامتحان، داخل منزلها بإحدى قرى مركز أبوكبير بالشرقية، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

وفي القليوبية، أكد معظم الطلاب عن سهولة الامتحان، وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء نقطتين في النحو لتمييز الطالب المتميز.

وشهد محيط عدد من لجان تجمع العشرات من أولياء الأمور خلال أداء أبنائهم امتحان اللغة العربية لمساندتهم وانخرطوا في قراءة الأدعية والقرآن الكريم.

واُصيبت طالبة بلجنة بمدينة الخانكة بضيق في التنفس خلال امتحان اللغة العربية بسبب التوتر، حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى.

وفي المنوفية، أعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة الامتحان، والذي وصفوه بالسهولة المطلقة، وإنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتفقد المحافظ اللواء سعيد عباس، محيط عدد من المدارس منها مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات وقويسنا الثانوية للبنات للاطمئنان على إنتظام سير الامتحانات.

وقال مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات تفيد بإعاقة انتظام لجان الامتحانات.

وفي الغربية، قال محمد فاروق، وكيل وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الأسئلة أو ما يعوق سير الامتحانات.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة أن مستشفيات المحافظة استقبلت خلال امتحان مادة اللغة العربية 5 حالات لطلاب مصابين بإغماء.

وفي كفرالشيخ، تم ضبط ٣ طلاب بلجنة الشهيد لطفي العشري ببيلا، كان بحوزتهم تليفونات محمول، وتم سحبها منهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما أصيبت طالبتان بالإغماء، إحداهما بلجنة مدرسة محمد فريد بدسوق وتم نقلها عن طريق سيارة الاسعاف لمستشفى دسوق العام لاسعافها، حيث أصيبت بانهيار عصبي وإغماء، كما أصيبت طالبة أخرى بلجنة الإعدادية بنات بكفرالشيخ بإغماء وانهيار عصبي وتم نقلها لمستشفى كفر الشيخ العام لاسعافها وعلاجها.

وفي دمياط، قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، رصدت قيام طالبة بلجنة أبوبكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، بتصوير الامتحان ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقرر التحقيق مع الطالبة بمعرفة الشؤون القانونية وضبط الموبايل المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية.

وقالت مصادر إن الطالبة المتهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعاني من ضمًور في العضلات، وأشارت إلى أن شقيقتها المرافق لها في الامتحان هي التي قامت بتصوير جزء من ورقة امتحان اللغة العربية ورفعه على «فيس بوك»، ونفت الطالبة خلال التحقيقات قيامها بتسريب الامتحان.

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وفي الإسماعيلية، أكد عدد من الطلاب سهولة الامتحان، لافتين إلى أنه جاء من الكتاب المدرسي، فيما اشتكى بعضهم من السؤال الثاني، وحاجته إلى مزيد من الوقت مشددين على أن الامتحان بشكل عام جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم أن غرفة المتابعة بالمديرية لم تتلق أي شكاوى خاصة من أي من لجان الامتحانات.

وفي السويس، كثفت قوات الشرطة أعمال التأمين بمحيط المدراس، وفرضت حرمًا أمنيًا خاليًا من السيارات، وأجرى مسؤولو اللجان تفتيش لمتعلقات الطلاب والطالبات قبل دخولهم اللجان الامتحانية، ولم يسمح لهم إلا باصطحاب رقم الجلوس والأقلام وتركوا الهاتف المحمول وحقائبهم على باب المدرسة التي يجري فيها الامتحان.

وتأخرت طالبات بعض اللجان في الدخول التاسعة صباحًا، بسبب إجراءات التفتيش والتحقيق من رقم الجلوس والرقم القومي.

وفي بورسعيد، أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم عدم تلقى أي شكاوى من الطلاب أو أية ملاحظات من لجان النظام والمراقبة، وتفقد المحافظ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات الامتحانات بمقر مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات.

وفي المنيا، أكد الطلاب أن الامتحان جاء مناسبًا للجميع وسهلًا دون وجود فقرات صعبة، وتفقد المحافظ اللواء قاسم حسين، عدد من لجان الامتحانات بمدرستي أبناء الثورة و6 أكتوبر، يرافقه محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا، وقال «عزب» إن غرفة عمليات مديرية التعليم لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان.

وفي بني سويف، عبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة امتحان اللغة العربية، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويميل إلى السهولة، ولم يستغرق وقتًا طويلًا في الإجابة.

واُصيبت الطالبة «أميرة.ص.إ»، 17 سنة، بمغص كلوي داخل لجنة مدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بسمسطا، وتم نقلها إلى المستشفى المركزي لتلقي الاسعافات الأولية اللازمة، كما تعرضت الطالبتان «مي ع ع»، بلجنة بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بني سويف، و«أسماء .م.ع» بلجنة مدرسة فاطمة الزهراء ببا، لحالتي إغماء أثناء أداء الامتحان، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف لتلقى العلاج اللازم.

وفي الفيوم، قال عدد من الطلاب إن امتحان مادة اللغة العربية جاء سهلًا وفي مستوى الطالب المتوسط، وجاءت معظم الأسئلة من الكتاب المدرسي، وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بالفيوم، إنه شدد على انضباط اللجان وتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات

وفي أسيوط، اُصيبت طالبة بلجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات بحالة إغماء وتم استدعاء سيارة الإسعاف لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط بلاغا من رئيس لجنة مدرسة ساحل سليم الثانوية للبنات يفيد إصابة الطالبة «إيمان و. أ.»، بحالة إغماء وتم استدعاء سيارة الاسعاف لتتلقى العلاج اللازم.

واُصيب طالبان بحالة إغماء أثناء أدائهما الامتحان بمركزي أبوتيج وأبنوب، وتم استدعاء سيارة إسعاف لتلقي الرعاية الطبية.

وفي البحر الأحمر، أعلنت مديرية التربية والتعليم انتظام امتحانات اليوم الأول للامتحانات، حيث تم تشكيل 6 غرف عمليات، منها الغرفة الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات، وتم التنسيق مع الأمن العام ومديرية الصحة والاسعاف لمتابعة سير الامتحانات.

وفي الوادي الجديد، كثفت قوات الشرطة من تواجدها في محيط اللجان، بمراكز المحافظة الخمسة وسط تواجد كبير لأولياء أمور الطلبة في محيط اللجان، كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة.

وفي سوهاج، أجمع الطلاب على سهولة الامتحان وخلوه من أي تعقيدات أو صعوبات، لافتين إلى أن الأسئلة واضحة ومباشرة ومن المنهج.

وأكدت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، برئاسة الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم، عدم تلقيها أي شكاوى أو بلاغات بوجود أي مشاكل أو معوقات تعطل سير الامتحانات.

وفي قنا، اُصيب 3 طلاب بينهم طالبة بحالة إغماء ومغص أثناء أداء مادة اللغة العربية وتم نقلهم بالاسعاف للمستشفيات التابعين لها لتلقى العلاج اللازم.

كان مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور خالد يوسف، مدير المرفق، قد تلقى إشارات بتعرض كلا من «ن. ع. م.»، ١٨ سنة، بلجنة مدرسة أبوتشت الثانوية لحالة إغماء، و«هـ. ع. ع.»، ١٩ عام، بمدرسة الشهيد خيرت بنجع حمادي بحالة قيء وارتفاع في درجة الحرارة، و«خ. ع. م.» ١٧ عام، بمدرسة الثانوية بنين بقنا بمغص كلوى وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوتشت ونجع حمادي وقنا العام، وتم إتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال كل حالة.

وفي الأقصر، قال عدد من الطلاب إن الامتحان جاء مناسبًا ولم يتضمن أسئلة تعجيزية، مؤكدين أن أسئلة النحو اشتملت على عدد من النقاط التي تتطلب تفكير لكنها في مستوى الطالب الفرق متوسط، مع وجود نقاط محدودة للأذكياء، كما أن الأدب تطلب كثير من الكتابة، مؤكدين أن الامتحان جاء بشكل مباشر.

وفي أسوان، أعرب الطلاب عن سعادتهم بإمتحان اللغة العربية، مؤكدين سهولة الإمتحان، لافتين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة دون تعقيد وتقيس مدى فهم الطالب.

وفي شمال سيناء، أكد عدد من الطلبة على سهولة امتحان اللغة العربية، وأن أسئلة الامتحان مباشرة، وفي مستوى الطالب المتوسط، وأن وقت الإجابة على الأسئلة كاف، وتغيب عدد 39 طالبًا وطالبة عن أداء إمتحان اللغة العربية في مختلف اللجان.

وقالت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية بالعريش، وغرف عمليات أخرى فرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات.

وفي جنوب سيناء، تفقد اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة، نائبا عن المحافظ اللواء خالد فودة، لجنتي مدرسة الأمل الرسمية للغات ومدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، واطمأن على إجراءات تأمين اللجان، وشدد على توفير كافة الإمكانيات التي تؤدي لنجاح الامتحانات وخروجها على الوجه المطلوب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين.