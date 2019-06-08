شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة المجند «أبانوب» شهيد «كمين العريش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم اليبت، واجب العزاء لاسرة الشهيد المجند «أبانوب ناجح مرزق عطية»، الذي استشهد في الحادث الارهابي الذي إستهدف أحد الأكمنة الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء وأسفر عن إستشهاد وإصابة بعض من رجال القوات المسلحة والشرطة، وذلك بالسرادق المقام بمسقط رأسه بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية.

رافق المحافظ المقدم محمود صبحي نائب المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ محمد الأمين وكيل مديرية أوقاف أسيوط، ولفيف من أئمة الاوقاف ورجال الدين المسيحي ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز.

وأعلن محافظ أسيوط عن تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة الشهيد وإطلاق اسمه على أحد مدارس مركز القوصية تخليداً لذكراه، داعياً المولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين وأن يحفظ مصر شعباً وجيشاً وقيادة.