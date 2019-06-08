شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يقرر تأجيل امتحانات الطالب «ضحية المروحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، تأجيل امتحان الطالب محمود أحمد عبد الهادي بمدرسة بطره الثانوية بنين التابعة لمركز طلخا، بعد سقوط مروحة السقف بلجنة الامتحان عليه ما تسبب في جرح قطعي بالفم بطول سنتيمترين ونقله إلى مستشفى شربين المركزي وإجراء الاسعافات الطبية اللازمة له على الفور وإجراء خياطة في الشفة العليا.

كما قرر المحافظ السماح للطالب بتأجيل المادة التالية في جدول الامتحانات في حالة عدم استطاعته تأدية الامتحان فيها، وقال «شاروبيم» إن تأجيل مواد الطالب للدور الثاني سيكون بنفس درجة المادة وليس بدرجات النجاح وتعامل هذه المواد معاملة مواد امتحانات الدور الأول في التصحيح.

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جاء ذلك فور علم محافظ الدقهلية بالواقعة والذي توجه في الحال للاطمئنان على الطالب في المستشفى .. وأكد «شاروبيم» أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب الطلاب وتيسير عملية إجراء الامتحانات للطلاب بما يضمن نزاهتها وحياديتها والشفافية بين جميع الطلاب.

وأعرب المحافظ عن تمنياته بالشفاء العاجل للطالب والتوفيق في أداء امتحاناته، مشددا على توفير كافة أوجه الرعاية والعناية له حتى يستعيد حالته الصحية ويستكمل أداء امتحاناته كما تمنى التوفيق لجميع الطلاب.

وعقب اطمئنان «شاروبيم» على الطالب تفقد المستشفى للاطمئنان على مستوى أداء الخدمة فيها والاطلاع على مدى توفير الرعاية الطبية اللائقة للمرضى.