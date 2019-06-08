شكرا لقرائتكم خبر عن كشف غموض مقتل «ولاء» و«سندس»: الأولى خنقت.. والثانية ألقيت من سطح منزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في واقعتين مؤسفتين، راح ضحيتها طفلتين في محافظتي المنيا والإسكندرية، إحداهن 8 سنوات والأخرى 6 سنوات، تجرد في الواقعة الأولى شقيق الطفلة «ولاء» من مشاعر الرحمة، وعقد العزم على إنهاء حياته أخته الصغيرة، بعدما شاهدته في وضع مخل مع زوجة شقيقه، استدرجتها الزوجة وقام أخيها بكتم أنفاسها حتى الموت وادعيا سقوطها من أعلى سطح المنزل.

وفي الإسكندرية، استدرج ساق توك توك الطفلة «سندس» إلى سطح منزلها، عن طريق شقيقته، وشرعا في سرقة قرطها الذهبي فصرخت، وخشية افتضاح أمرهما خنقاها حتى فارقت الحياة واستوليا على القرط، والقيا بجثمان الصغيرة في «منور» المنزل، حتى ألقي القبض عليهما.

في المنيا، تبلغ لمركز شرطة سمالوط غرب المنيا بوفاة طالبة بالمرحلة الابتدائية «ولاء» 8 سنوات، وادعاء سقوطها من علو، وما قرره والدها أنها أثناء لهوها أعلى سطح منزلهما بالطابق الثاني اختل توازنها وسقطت على الأرض وتوفيت.

Advertisements

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث برئاسة القطاع وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي في المنيا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق الطالبة «عامل» يبلغ من العمر 22 عام، وزوجة شقيقه «ربة منزل» 19 عام، لوجود علاقة غير شرعية بينهما ومشاهدة المجنى عليها لهما أثناء ممارستهما الرذيلة أعلى سطح منزلهما.

وطلب شقيقها وزوجة شقيقها من الطفلة عدم إخبار أحد بمشاهدتهما في هذا الوضع، وهدداها بالإيذاء، وخشية افتضاح أمرهما عقدا العزم على التخلص منها حيث قامت المتهمة الثانية باستدراجها للطابق الثاني للمنزل «تحت الإنشاء» مستغلة عدم تواجد أحد بالمنزل وقام المتهم الأول بكتم أنفاسها وخنقها حتى فارقت الحياة وادعيا سقوطها من أعلى سطح المنزل، وألقي القبض على المتهمين واعترفا بارتكاب الجريمة.

وفي الإسكندرية، تبلغ لقسم مينا البصل إسكندرية. من المدعوة «نورا» 33 سنة موظفة ومُقيمة بمنطقة الورديان دائرة القسم بتغيب نجلتها «سندس» البالغة من العمر 6 سنوات، والعثور على جثتها بمنور عقار بذات المنطقة بكامل ملابسها وبها كدمات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم كل من «ع. ر.» 19 سنة سائق توك توك، وشقيقه «أحمد» 13 سنة، طالب، وشقيقتهما «ع» 21 سنة، ربة منزل مقيمين بالمنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وقرر الأول أنه إتفق مع شقيقه على سرقة القرط الذهبي الخاص بالمجنى عليها فاستدرجها إلى أعلى سطح العقار محل سكنهما وحال قيامهما بالاستيلاء على القرط قاومتهما وأخذت في الصياح وخشية افتضاح أمرهما قاما بشل حركتها وكتم أنفاسها فتوفيت واستوليا على قرطها ثم ألقياها بمنور العقار محل العثور وأبلغا شقيقتهما بما حدث فقامت بالتستر عليهما وبيع القرط الذهبي واقتسام ثمنه فيما بينهم، وأيد ذلك الثاني والثالثة وأرشدت الأخيرة عن القرط الذهبي.