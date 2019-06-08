شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحصل على 110 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في مساعدة المواطن «م .ج .ع»، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات، في حصوله على مستحقاته البالغة 24 ألفا و731 ريالا سعوديا، بقيمة تجاوز 110 آلاف جنيه مصري.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «م .ج .ع»، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات، حيث لم يحصل على مستحقاته المالية عن أربعة أشهر الأخيرة لانتهاء الإقامة النظامية الخاصة به، ومن ثم غلق الحساب البنكي، ولا يستطيع صرف مستحقاته البالغة 24 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وبالتواصل مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد أنه قام على الفور بمقابلة «غ .ح» مدير الشؤون المالية بالشركة، للمطالبة بمستحقات المهندس.
وأشار إلى تم إيداع هذه المستحقات بالبنك وفقا لنظام حماية الأجور بالمملكة، وعلى مدى 3 أسابيع تم التواصل المستمر مع البنك ومسؤول الشركة حتى تم إعادة المبلغ بحالة بنكية باسم أحد أصدقاء المواطن الذي قام بسحب المبلغ وتسلمه المواطن «م .ج .ع».
وقدم الشكر على سرعة الاستجابة من قبل مكتب التمثيل العمالي واستلام المبلغ بقيمة تتجاوزت 110 آلاف جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر مصري يحصل على 110 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.