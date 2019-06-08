شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يحصل على 110 آلاف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى، التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في مساعدة المواطن «م .ج .ع»، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات، في حصوله على مستحقاته البالغة 24 ألفا و731 ريالا سعوديا، بقيمة تجاوز 110 آلاف جنيه مصري.

Advertisements

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن «م .ج .ع»، الذي يعمل مهندسا بإحدى شركات المقاولات، حيث لم يحصل على مستحقاته المالية عن أربعة أشهر الأخيرة لانتهاء الإقامة النظامية الخاصة به، ومن ثم غلق الحساب البنكي، ولا يستطيع صرف مستحقاته البالغة 24 ألفا و731 ريالا سعوديا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وبالتواصل مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد أنه قام على الفور بمقابلة «غ .ح» مدير الشؤون المالية بالشركة، للمطالبة بمستحقات المهندس.

وأشار إلى تم إيداع هذه المستحقات بالبنك وفقا لنظام حماية الأجور بالمملكة، وعلى مدى 3 أسابيع تم التواصل المستمر مع البنك ومسؤول الشركة حتى تم إعادة المبلغ بحالة بنكية باسم أحد أصدقاء المواطن الذي قام بسحب المبلغ وتسلمه المواطن «م .ج .ع».

وقدم الشكر على سرعة الاستجابة من قبل مكتب التمثيل العمالي واستلام المبلغ بقيمة تتجاوزت 110 آلاف جنيه مصري.