محافظ الشرقية يحيل عاملين متقاعسين عن تنفيذ قرارات إزالة قاعات الأفراح غير المرخصة للتحقيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة العاملين بمجلس مدينة الزقازيق وحي أول و ثانٍ، المسئولين عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لقاعات الأفراح المخالفة للتحقيق، وذلك بمعرفة الشئون القانونية بالديوان العام لتقاعسهم و إهمالهم في العمل .
جاء ذلك خلال جولته المفاجئة السبت لتفقد عدداً من شوارع مدينة الزقازيق للإطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع ومتابعة حركة مرور السيارات و إزالة الإشغالات و إلتزام أصحاب المحال التجارية بالمساحة المحددة لهم وعدم تعديهم على الرصيف .
وأمر محافظ الشرقية بإزالة قاعة أفراح مقامة بالمخالفة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحبها مشددًا على فصل المرافق من مياه و كهرباء عن القاعات المخالفة و تطبيق القانون على المخالفين .
وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بحصر قاعات الأفراح المرخصة و غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي ، و إعداد تقرير للعرض عليه نهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القاعات غير المرخصه .
وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بمراجعة التصاريح و الرخص الممنوحة لأصحاب قاعات الأفراح وعدم السماح لأي قاعة غير مرخصة بالعمل إلا بعد أن يقوم صاحبها بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من الحصول على الترخيص و تنفيذ إشتراطات السلامة و الحماية المهنية.
ووجه محافظ الشرقية بسرعة طلاء واجهات المباني و النوافذ بمنطقة كفر أبو حسين بمدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالي و الطابع الحضاري لتلك المنطقة والتي تعد من أقدم المناطق بالمدينة .
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