شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربى للنقل البرى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البرى "فرع القاهرة" لمدة أربع سنوات.

وينص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أ.ح/ صبري عبد اللطيف حسين على، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة، ومستشار عن مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.

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ونشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.