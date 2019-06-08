مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في تصادم 3 سيارات أعلى المحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو. تلقى مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارا من الخدمات الأمنية المعنية أعلى المحور بوقوع حادث تصادم بنزلة المنصورية. Advertisements تبين بالفحص والمعاينة المبدئية أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطرق، اصطدمت بها سيارة ملاكي ماركة "جيلي" من الخلف وتلاها اصطدام سيارتين أيضا. أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين نقلوا إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث لتلقي الإسعافات الطيبة اللازمة. دفع رجال المرور بأوناش الإغاثة لرفع حطام الحادث وتجنيب السيارات نهر الطريق، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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