الجنايات للمتهم الرابع في "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة": "بتحب الشيعة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: تضمنت أحراز المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الانضمام لتنظيم جبهة النصرة"، كتب شيعية للمتهم الرابع محمد أحمد عباس، وسألته المحكمة هل تحب الشيعة؟، وأجب بصراحة ولا تجادل؟. وردًا على سؤال المحكمة قال المتهم: "معرفش حاجة عنهم"، وسألته المحكمة عن سبب كنايته بأبو أنس فرد قائلا: "معرفش جابو أنس ده منين". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى ومحمد الجمل، وجمال أحمد. كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر .

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