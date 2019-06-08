السبت المقبل.. وزارة النقل تفتتح محطات مترو "هارون ونادي الشمس وألف مسكن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت وزارة النقل والمواصلات، منذ قليل، أنه تقرر فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة، للخط الثالث للمترو أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب وذلك بدءا من السبت المقبل، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب والتي شهدت نهو كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات وذلك في محطات (هارون ونادي الشمس وألف مسكن).

وقالت الوزارة، إن تشغيل المحطات يأتي تزامنًا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر بدءا من الحادي والعشرين من هذا الشهر، حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة والف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة، وتسهيل تنقل الجماهير الى ستادي 30 يونيو والسلام، إضافة إلى تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثاني إلى الخط الثالث إلى ستاد القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة، إنه يجرى العمل بمحطة هليوبليس والتي سيعبرها القطار وتعتبر من أكبر المحطات في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها تزامنا مع احتفالات أكتوبر القادم، كما سيتم نهو محطات النزهة ١و٢ وهشام بركات ديسمبر هذا العام، على أن يتم نهو كافة محطات الجزءين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو حتى محطة عدلي منصور أبريل ٢٠٢٠ بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب. ​