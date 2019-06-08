بسبب الحوافز.. تفاصيل إضراب عمال النظافة في 6 أحياء بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

يعاني عدد من أحياء المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، من أزمة انتشار وتراكم القمامة في الشوارع بصورة كبيرة وذلك نتيجة لغياب شركات النظافة عن القيام بواجباتها وجمع ورفع القمامة من الشوارع.

وتضم المنطقة الشمالية 8 أحياء وتشمل (الأميرية - الزاوية الحمراء - الزيتون - الساحل - الشرابية - حدائق القبة - روض الفرج - شبرا)

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ أيام قليلة، نقلًا عن صفحات عدد من أحياء المنطقة الشمالية، اعتذارها للمواطنين عن سوء حالة الشوراع وتراكم القمامة بسبب امتناع شركات النظافة العاملة في هذه المناطق عن القيام بواجباتها، وأن هذه المشكلة عامة على مختلف الأحياء ويجري العمل على حلها.

وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن هذه المشكلة متعلقة فقط بأحياء المنطقة الشمالية بالمحافظة، ولا يوجد أي تقصير في عمل منظومة النظافة في باقي المناطق الثلاث للمحافظ وهي المناطق (الشرقية - الغربية - الجنوبية).

وأكد عوض، لمصراوي، أنه تم حل الأزمة مع الشركة وعاودت العمل والقيام بمامها لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع التي تضررت نتيجة امتناعها عن العمل.

وأشار متحدث المحافظة، إلى أن وضع الشركة في الوقت الحالي مؤقت، حيث أنه من المقرر انتهاء التعاقد معها في نهاية شهر يونيو الجاري، وتطبيق منظومة النظافة الجديدة على الأحياء التي تعمل في نطاقها هذه الشركة.

وأوضح اللواء أشرف بهجت، رئيس حي الزيتون، أحد الأحياء التي تأثرت من الأزمة، أن الشركة توقفت بالفعل عن جمع القمامة قبل العيد مباشرة، ما دفعهم إلى التعاون مع حزب مستقبل وطن والأهالي لرفع المخلفات من الشوارع خلال فترة العيد وما قبلها.

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وأكد رئيس الحي، لمصراوي، أن عقد الشركة التي تتولى أعمال النظافة ينتهي في 30 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الحي مستعد لتطبيق منظومة النظافة الجديدة التي تعتمد على الجمع السكني من المنازل من خلال شركات وطنية.

وتابع: "المنظومة الجديدة أثبتت نجاحها في الأحياء التي طُبِقت فيها، وتعتمد على تعاقد هيئة نظافة وتجميل القاهرة مع عدد من الشركات الوطنية التي تتولى أعمال جمع القمامة".

وكشف مصدر بمحافظة القاهرة، عن أسباب الإضراب الذي فرضه عمال الشركة، ما أدى لتكدس القمامة في الشوارع والميادين بالأحياء، لافتًا إلى أن هذا الاضراب كان نتيجة امتناع محافظة القاهرة عن صرف مستحقات العاملين وحوافزهم على مدار عدة أشهر.

وأوضح المصدر، لمصراوي: "بعد الاضراب المحافظة استجابت للعمال وتم صرف مستحقاتهم وفك الإضراب ومعاودة العمل، العمال كانوا خايفين مياخدوش حقوقهم خاصة إن عقد الشركة سينتهي في 30 يونيو الجاري".

وقال اللواء عادل أبوحديد، رئيس هيئة نظافة القاهرة، إن عمال الشركة امتنعوا عن العمل في 6 أحياء بالمنطقة الشمالية، لافتًا إلى أنه تم حل المشكلة بشكل جزئي: "العمال بدأو ينزلوا من يوم التلات والأربع اللي فات بس الأعداد قليلة لحد دلوقتي مش نفس الأعداد الطبيعية المتفق عليها".

وحول وجود مستحقات مالية للشركة والعاملين لدى الهيئة، أكد رئيس الهيئة لمصراوي: "معرفش حاجة عن الكلام ده، والسبب هما يسئلوا عنه، إحنا لسه مديين الشركة 10 مليون جنيه، وعقد هذه الشركة بطبيعته ينتهي في 30 يونيو الجاري".