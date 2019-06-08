حدث في 8 ساعات| عيدية من التعليم لطلاب الثانوية العامة.. ومقترح لـ"زيادة المعاشات"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- داليا شبل:

شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، للصف الثالث الثانوي، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية انخفاض الطقس بنحو درجتين على أغلب أنحاء البلاد.

ويرصد الخليج 365، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية:

أول تعليق من طلاب الثانوية العامة على امتحان اللغة العربية

أبدى طلاب الثانوية العامة سعادتهم بامتحان اللغة العربية، الذي أدوه اليوم الأحد، خلال الفترة الصباحية التي بدأت في التاسعة صباحا وانتهت في الثانية عشرة ظهرا.

وقالت الطالبة مي محمود: "الامتحان سهل والوقت كافي، تقريبا الوزارة قصدها تعيّد علينا، حلينا الامتحان بسهولة وماحسيناش بالوقت"، بينما اشتكت إحدى الطالبات من عدم وجود مراوح ببعض فصول بالمدرسة، ودرجة الحرارة المرتفعة داخل الفصول بسبب أشعة الشمس، مطالبة بتركيب مراوح داخل جميع الفصول.

القوى العاملة تتلقى طلبات الوظائف غدا بالقليوبية

تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد وحتى 23 يونيو الجاري، في قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانًا من أجل التشغيل للشباب بالشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات بمقرها الكائن في 59 شارع 104 حدائق المعادي، بمزايا 2800 جنيه شهريا.

البرلمان يناقش "زيادة المعاشات" غدًا

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن زيادة المعاشات.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 /7 /2019 لأصحاب المعاشات، وفقًا لقوانين المعاشات المعمول بها.

القاهرة: تأمين لجان امتحانات الثانوية

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الانتهاء من استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت في أول أيامها اليوم بمادتي اللغة العربية والدين، مشددًا على ضرورة العناية القصوى بالمدارس واللجان المقرر عقد الامتحانات بها والبالغ عددها 282 لجنة تستقبل 98790 طالبًا وطالبة من أبناء القاهرة، وتوفير كافة سبل الراحة بها لخلق المناخ الملائم للطلاب.

السيسي يلتقي رئيس إريتريا بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل اليوم، بقصر الاتحادية "أسياس أفورقي"، رئيس دولة إريتريا.

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ووصل رئيس دولة إريتريا، أسياس أفورقي، إلى القاهرة صباح اليوم في زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين. ​

بيان عاجل لإلغاء مسابقة المعلمين الجديدة

وجه خالد أبوطالب، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، بيانًا عاجلًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، ومطالبته بإلغاء مسابقة المعلمين الجديدة، حفاظًا على المال العام، والاكتفاء بتجديد عقود المعلمين المؤقتين.

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، في السوق المحلي، 3 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار الأمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 628 جنيها مقابل 625 جنيها أمس الجمعة.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 525 جنيهًا، وعيار 24 إلى 698 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5024 جنيهًا.

"تشريعية النواب" تنظر عقوبات عدم دفع نفقة الزوجة

تنظر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يتضمن عقوبات جديدة بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة.

ويتضمن التعديل المطروح أمام اللجنة، إضافة النص الآتي لقانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة 3 شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

الأرصاد تعلن طقس الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت، يشهد الطقس انخفاضًا بنحو درجتين على أغلب الأنحاء، ويستمر حتى غدٍ الأحد، وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تتراوح على مناطق ومحافظات الصعيد بين 36 و38 درجة.

وأضاف شاهين لمصراوي أنه بداية من يوم الاثنين يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة درجتين على الأقل لتسجل 35 على القاهرة، وتصل إلى 40 على شمال وجنوب الصعيد.

بدء تسليم 168 شقة بالمرحلة الأولى بالقاهرة الجديدة

قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة يبدأ غدا الأحد 9 يونيو2019، في تسليم الدفعة العاشرة من الوحدات السكنية (168 وحدة سكنية – 7 عمارات) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقة شمال القرنفل، كود 111، للفائزين بها.

وأضاف النجار، في بيان له اليوم السبت، من المقرر أن يتم تسليم العمارات أرقام (158 – 160 – 210 – 211 – 212 – 213 – 214).