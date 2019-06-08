بالصور.. "عاشور" لشباب المحامين: الأمانة والشرف أساس العمل برسالة المحاماة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

وجه سامح عاشور، نقيب المحامين، رسالة لشباب المهنة، أكد خلالها أن المحاماة رسالة للدفاع عن كافة القيم النبيلة في المجتمع.

وطالب "عاشور"، شباب المحامين خلال جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية، التي انعقدت اليوم السبت، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، بتنمية ثقافاتهم القانونية من خلال الدراسات العليا، أو القراءة والإطلاع على فروع القانون المختلفة، موضحا أن ما درس في كلية الحقوق غير كاف ليجعل المحامي ناجحا.

Advertisements

وأشار نقيب المحامين إلى أن الثقافة العامة هي مفتاح التفوق، والتميز إلى جانب المهارة العلمية للمحامي، مضيفا: "الجانب الأخلاقي قائم على عنصرين تواجدا في قسم المحاماة، وهما الأمانة والشرف، وتلك قيم كلية لا تقبل التجزئة، فالشرف في الخصومة أحد خصائص المحاماة، والمحامي لا يزيف الحقائق لاستلاب حقوق الناس لصالح موكليه، ونحن لانقبل بمثل هؤلاء بين صفوف المحامين".

وشدد "عاشور"، على أهمية مظهر المحامي، والتزامه بالبدلة الكاملة خلال العمل، سواء في المحكمة، أو النيابة العامة، أو أقسام الشرطة، وغيرها من الأماكن التي يتواجد بها المحامي لأداء رسالته، إضافة لالتزام المحامية بالحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والذي يحميها من أي عدوان بصري أو ذهني، معربا عن أمنايته لهم بالنجاح والتوفيق.

حضر الجلسة، ماجد حنا، ومحمد كركاب، وإسماعيل طه، وأسامة سلمان، ومصطفى البنان، وصالحين المهدي، أعضاء مجلس النقابة العامة، وهشام زين، نقيب فرعية شمال القاهرة.