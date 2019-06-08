وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية.. ويشدد على توفير المناخ الملائم للطلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

شدد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس على رؤساء وأعضاء لجان الامتحانات ضرورة ضبط سير الامتحانات والوقوف بحزم لمنع المخالفات، لافتا إلى أن ما يفسد الأجيال هو الغش والتهاون، كما شدد على توفير المناخ الملائم لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم على الوجه الأمثل.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم السبت، لعدد من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، في إطار متابعته المستمرة للجان الامتحانات بالقاهرة والأقاليم، وذلك حيث أدى طلاب القسم العلمي امتحان مادة الأدب والنصوص ومادة الجبر والهندسة الفراغية.

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وتفقد وكيل الأزهر معهد فتيات الكويت الثانوي النموذجي بالقطامية، واطمأن على انضباط وانتظام اللجان وحسن سير العملية الامتحانية، وجاهزية منظومة الامتحانات الشفهية لمادتي (القرآن والحديث)، وتأكد من الالتزام بكافة التعليمات، خاصة منع دخول أي أجهزة إلكترونية إلى مقار اللجان.

وتواصل مع الطلاب واستمع إلى آرائهم حول سير عملية الامتحانات، ومدى مطابقة الأسئلة للمقرر، ومناسبة الوقت للإجابة عليها، مشيدا بدور الطالب الأزهري بما يحمله ويتعلمه من منهج وسطي يخدم به قضايا وطنه وأمته.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها 154 ألفا و954 طالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، و103 آلاف و67 طالبا في القسم الأدبي، و51 ألفا و887 طالبا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.​