قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 250 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري "فرع القاهرة" لمدة 4 سنوات.

وينص القرار على أن يشكل مجلس إدارة الشركة برئاسة اللواء أركان حرب صبري عبد اللطيف حسين على، وعضوية كل من: ممثل عن وزارة الداخلية من الدرجة الممتازة يختاره وزير الداخلية، وممثل عن وزارة السياحة من الدرجة الممتازة يختاره وزير السياحة، ومستشار عن مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وممثل عن محافظة القاهرة من الدرجة الممتازة يختاره محافظ القاهرة.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.​