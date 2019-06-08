غدا.. "الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات التغطية الإعلامية لحادث العريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا غدًا، لبحث عدد من الشكاوى المتعلقة بالتغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي وبحث عدة وقائع أخرى تتعلق بالتحريض على العنف.

وقال جمال شوقي، رئيس الجنة لمصراوي، إن اجتماع اللجنة يناقش مخالفات وردت بعدد من الوسائل الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن مخالفات كود التغطية الإعلامية لحادث العريش الإرهابي، وتشمل صفحة و3 مواقع إخبارية.

Advertisements

وأضاف أن اجتماع اللجنة سيناقش انتهاكات المعايير المهنية بشأن تغطية حادث إجرامي في المنصورة وتضمنت نشر فيديو لجريمة بلطجة في الشارع، خاصة وأن مشاهد العنف محظورة وفقًا لمعايير وأكواد المجلس.

وشدد شوقي على أن اللجنة ستطبق ما ورد بلائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على هذه الوقائع وخاصة فيما يتعلق بتغطية الحادث الإرهابي، وكذلك وقائع التحريض على العنف.

يذكر أن كود تغطية الحوادث الإرهابية الذى أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يتضمن 5 بنود، وهى الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط، والالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم، وعدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات، كما يحظر إبداء أية آراء أو معلومات سواء من جانب ضيوف الوسيلة الإعلامية أو الإعلامين تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية، وفي حال مخالفة الكود تصل العقوبة وفقا للائحة الجزاءات إلى الحجب وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.​