مقترح برلماني بتحويل أرض المدابغ بمصر القديمة لحديقة عامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن رغبة بعض المواطنين في تحويل أرض المدابغ بمصر القديمة إلى حديقة عامة.

وقال قرطام، في بيان، اليوم السبت، إن أرض المدابغ بمنطقة مصر القديمة تعتبر إحدى المناطق الهائلة بالسكان، فضلًا عن كونها واحدة من أحياء القاهرة الكبرى، لذلك من الضروري تحويلها إلى حديقة عامة، لتصبح متنفسًا جيدًا للمواطنين، خاصة أن تلك المنطقة عانت طويلًا من وجود المدابغ التي أثرت سلبًا على البيئة عن طريق تلوث الهواء، وما تركته من أثار سلبية على صحة المواطنين المقمين بها.

وأشار رئيس حزب المحافظين، إلى أنه صدر قرار بنقل المدابغ إلى الروبيكي بمدينة بدر، حتى تكون منطقة صناعية خاصة بأعمال المدابغ، دون مراعاة إزالة ما خلفته المدابغ من أثار نفسيه وبيئية على سكان منطقة مصر القديمة.