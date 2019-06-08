حساسين: الحكومة مصرة على إنجاح بطولة الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: أشاد سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، بحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على المتابعة الشخصية لاستعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية. وقال حساسين، في بيان، اليوم السبت، إن تفقد رئيس الوزراء لاستاد الدفاع الجوي واستاد السلام، ومتابعة أعمال تطوير استاد القاهرة، يؤكد إصرار الحكومة على إنجاح هذه البطولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بكل دقة حتى تخرج البطولة بصورة مشرفة تبهر العالم كله.

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