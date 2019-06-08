تسبب اضطرابات عقلية.. طلب إحاطة بشأن إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطـلب إحاطة، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن تصنيف منظمة الصحة العالمية إدمان الأطفال والمراهقين للألعاب الإلكترونية بأنه اضطراب عقلي.

وقالت عبدالحليم، في بيان، اليوم السبت، إن منظمة الصحة العالمية صنفت إدمان الأطفال والمراهقين لألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية كاضطراب عقلي، مما يتطلب معه إجراءات حثيثة لمنع الأطفال من ممارسة الألعاب لمدة طويلة.

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وأشارت إلى أن بعض الحالات التي شوهدت في الأبحاث العالمية كانت لمدمني الألعاب الذين يقضون مدة تصل لـ20 ساعة متواصلة في اليوم، على حساب أنشطة يومية ضرورية أخرى بما فيها النوم والأكل والعمل أو المدرسة، وانتشارها بشكل واسع في مصر.

وأشارت إلى أن المنظمة في دراستها أكدت أن توصيف الإدمان بأنه اضطراب عقلي سيؤدى إلى زيادة اهتمام الأطباء وخبراء الصحة بمخاطر تطور اضطراب الألعاب، وبالتالي اتخاذ تدابير الوقاية والعلاج المناسبة.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة، بضرورة اتخاذ آليات لتوعية المواطنين من خطر إدمان الألعاب لفترة طويلة خلال اليوم، وتمويل وسائل توعية مجتمعية من خطورة ذلك.