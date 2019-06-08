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غدا بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت  وزارة التضامن الاجتماعى بدء ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى لموسم حج 1440هـ/2019م اعتباراً مِن غد الأحد حتى الخميس المقبل فى ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودى والتى تقتضى بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضى.

‎وفى إطار التنسيق مع شركة تساهيل المسئولة عن تسجيل البصمة حيث تم وضع جدول زمنى للمواطنين للحضور لمكاتب الشركة بالمحافظات وإخطار مديريات التضامن الاجتماعى لاتخاذ اللازم لإنهاء الإجراءات والمتابعة.

وأكدت وزارة  التضامن الاجتماعى أنه سوف يتم الحصول على البصمة من  المواطنين ممن تقل أعمارهم عن 80 عام والتسجيل مجاناً دون تسديد أى رسوم كما ستقوم كل مديرية بإيفاد مندوبين عنها كل لمكاتب الشركة حتى يتم انتهاء الحجاج من تسجيل البصمة، وسوف يتم إرسال جوازات السفر الخاصة بالحجاج إلى الشئون الإدارية بوزارة الداخلية تمهيداً لإصدار التأشيرات من خلال القنصلية فور الانتهاء من الحصول على البصمة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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