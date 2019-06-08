شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لا شكاوى من مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

رسمت سهولة امتحان مادة اللغة العربية البسمة على وجوه طلاب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحان قبل قليل.

وفى السياق ذاته اتفق عدد كبير من الطلاب على سهولة الأسئلة، مؤكدين أن هناك بعض الجزئيات الصعبة ولكنها نسبة قليل بعضها يتعلق بالنحو والقراءة ولكن مجمل الأسئلة سهل وواضح دون مشكلات.

وشددت مصادر مسئولة بالوزارة أنه لم يتم تلقى أى مشكلات تتعلق بصعوبة الأسئلة مؤكدة أن اللجنة الفنية لواضعى الأسئلة أكدت سهولة الامتحان ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية كما أن الأسئلة رأعت الفروق الفردية بين الطلاب ولا توجد أخطاء فى الصياغة.

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