شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية ترفض رفع علم المثليين بعدد من سفارتها خلال شهر "الفخر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إخبارية أمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت طلب عدد من سفارات واشنطن فى الخارج لرفع علم المثليين مع الأعلام الرسمية خلال ما يسمى بشهر الفخر الذى يحتفل به المثليون، بحسب ما أفادت مصادر من داخل الوزارة.

وقالت شبكة ABC News إن هذا القرار بعد الأحدث فى سلسلة من التحركات من قبل الخارجية تحت قيادة الوزير مايك بومبيو، التى يقول المدافعون عن حقوق المثليين إنها تمثل تمييزا ضد المجتمع.

ومن بين البعثات الأمريكية فى الخارج التى تم رفض رفع علم المثليين فيها البرازيل وألمانيا وإسرائيل ولاتفيا، بحسب ما قال أحد المصادر للقناة الأمريكية.

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وأشارت ABC News إلى أن هذا النفى يتعارض مع ما أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإطلاق حملة عالمية للحد من تجريم المثلية الجنسية.

ورغم أن الرئيس ترامب ذكر فى تغريدة له الأسبوع الماضى أن البيت الأبيض سيحتفل بشهر الفخر ويعترف بمساهمات المثليين للولايات المتحدة، مما يجعله أول رئيس جمهورى بفعل ذلك، إلا أن إدارته لم تعلن شهر يونيو شهر الفخر للمثليين.