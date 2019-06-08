شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزير الصناعات العسكرية البيلاروسى يزور "العربية للتصنيع" لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور غدا وزير الصناعات العسكرية البيلاروسى، الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لبحث عدد من مجالات التعاون المشترك، وذلك على رأس وفد من عدد من الشركات البيلاروسية، يتباحث فيها الجانبان موضوعات التصنيع العسكرى، فى العديد من المجالات.

ويلتقى الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بالوفد البيلاروسى، وذلك لبحث العديد من مجالات التعاون المشترك، حيث يتباحث الجانبان عدد من الملفات الهامة، التى تأتى فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع كبرى دول العالم، فى كافة القطاعات التى توليها الدولة اهتماما كبيرا خلال المرحلة الحالية.

يذكر أن الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، يلتقى العديد من كبرى شركات العالم، وممثلين للدول الصديقة والشقيقة، بهدف مد مجالات التعاون فى كثير من القطاعات التى تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.