شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، معربة عن سعادة الطلاب وأولياء الأمور بمستوى الإمتحان.

وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن عدد من الطلاب ذكروا أن أسئلة الإمتحان جاءت أغلبها من الكتاب المدرسي، بينما أكد البعض الآخر أن الأسئلة سهلة ولم يتوقعوا سهولة الأجزاء الخاصة بالنحو.

وكانت امتحانات الثانوية العامة أنطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب إمتحان اللغة العربية وإمتحان التربية الدينية،ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.