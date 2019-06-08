شكرا لقرائتكم خبر عن «أمهات مصر»: امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط، معربة عن سعادة الطلاب وأولياء الأمور بمستوى الإمتحان.
وأوضحت «عبير»، في تصريحات صحفية، أن عدد من الطلاب ذكروا أن أسئلة الإمتحان جاءت أغلبها من الكتاب المدرسي، بينما أكد البعض الآخر أن الأسئلة سهلة ولم يتوقعوا سهولة الأجزاء الخاصة بالنحو.
وكانت امتحانات الثانوية العامة أنطلقت صباح اليوم السبت، حيث يؤدي الطلاب إمتحان اللغة العربية وإمتحان التربية الدينية،ويتقدم إليها نحو 659 ألف طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات بـ1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر حتى 3 يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمهات مصر»: امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.