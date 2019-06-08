شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية: نقل طالبة للمستشفى والأهالي يتسلقون سور مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، إصابة طالبة بلجنة بمدينة الخانكة بضيق بالتنفس خلال امتحان اللغة العربية بسب التوتر، حيث تم نقلها على الفور إلى المستشفى.

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بينما شهدت لجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات تكدس أولياء الأمور أمام البوابة الحديدية للاطمئنان على أبنائهم في فترة الراحة بين امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، وتسلق بعض أولياء الأمور سور المدرسة.

وعبر معظم الطلاب عن سهولة الامتحان وأن جاء في مستوى الطالب المتوسط باستثناء نقطتين في النحو لتمييز الطالب المتميز.

أولياء الأمور أمام مدارس القليوبية خلال امتحانات الثانوية العامة

وشدد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على رؤساء اللجان بعدم حيازة الطلاب لهواتفهم المحمولة والتصدي لأي محاولة للغش.