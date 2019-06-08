شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات أمنية مشددة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تواجدها أمام المدارس التي تشهد امتحانات الثانوية العامة، حيث انتشرت القوات في محيط الشوارع الجانبية وأمام المدارس، وتم نشر شرطة مكافحة التحرش وجرائم العنف ضد المرأة بمحيط مدارس الفتيات والمدارس المشتركة.

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وتوجد سيارات النجدة والتدخل السريع في محيط جميع اللجان لتأمين الطلاب، وتم عمل دوريات أمنية في الشوارع المحيطة بالمدارس لضبط أي مخالفات.

ومن جانبه، كلف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، قوات الأمن بتشديد الإجراءات الأمنية بمحيط اللجان مع بداية اليوم الأول من ماراثون امتحانات الثانوية العامة مع نشر الخدمات الأمنية لمواجهة أي أعمال شغب أو خروج على القانون، فضلًا عن مرور دوريات أمنية على المدارس لتأمين غرف الكنترول ومراكز توزيع الأسئلة وأماكن جمع أوراق الإجابات.

ومنعت قوات الأمن، تجمعات أولياء أمور الطلاب أمام اللجان لمنع الغش من الخارج وعدم التأثير على سير الامتحانات، وتم تعزيز الخدمات الأمنية بوسائل المواصلات والسكة الحديد، ونقل الأسئلة وأوراق الإجابات إلى بعض المناطق بواسطة القطارات ونشر ضابطات شرطة في عربات السيدات والفتيات لمنع التحرش والاحتكاك بالطالبات.