شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم دمياط» تقرر استبعاد ووقف مراقبي لجنة تسريب امتحان اللغة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، نجحت في رصد والوصول إلى الطالبة التي سربت امتحان اللغة العربية على صفحتها الشخصية بفيس بوك.

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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «أن المديرية نجحت في سرعة الرصد وتبين أن الطالبة مقيدة بلجنة أبوبكر الصديق الثانوية المشتركة بإدارة دمياط الجديدة، وقامت بتصوير الامتحان ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي، وتقرر على الفور التحقيق مع الطالبة بمعرفة الشؤون القانونية وضبط الموبايل المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشئون القانونية».

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت النشرة العامة رقم (1) لسنة 2019 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.

ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.