شكرا لقرائتكم خبر عن إغماء ومغص كلوي وارتفاع درجة حرارة في امتحانات الثانوية العامة بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب 3 طلاب، بينهم طالبة بحالة إغماء ومغص كلوي أثناء تأدية مادة اللغة العربية بالثانوية العامة، وتم نقلهم بالإسعاف للمستشفيات التابعين لها لتلقى العلاج اللازم. كان مرفق إسعاف قنا قد تلقى إشارات بتعرض كل من نورهان عاطف محمد، ١٨ عاما، بلجنة مدرسة أبوتشت الثانوية لحالة إغماء، وهشام العمري، ١٩ عاما، بمدرسة الشهيد خيرت بنجع حمادي بحالة قيء وارتفاع في درجة الحرارة، وخالد على مسعود، ١٧ عاما، بمدرسة الثانوية بنين بقنا بمغص كلوي، فتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبوتشت ونجع حمادي وقنا العام، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال كل حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إغماء ومغص كلوي وارتفاع درجة حرارة في امتحانات الثانوية العامة بقنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.